Bloomberg рассказал о барьерах для переговоров с участием России в Ватикане

Bloomberg назвал препятствия для переговоров в Ватикане по Украине с участием Владимира Путина. Среди них — сложные отношения между Римско-католической и Русской православной церквями, а также обязательство Италии перед Международным уголовным судом.
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