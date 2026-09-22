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Царьград

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Толкину установят мемориал в Вестминстерском аббатстве в 2027 году

Толкину установят мемориал в Вестминстерском аббатстве в 2027 году

Весной 2027 года в Вестминстерском аббатстве откроют мемориал Джону Толкину. Памятник будет расположен в «Уголке поэтов», рядом со знаком Клайву Льюису, и включает части «сосны Толкина» из Оксфорда.

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