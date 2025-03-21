Инструмент DESI потряс космологию: данные о галактиках доказали снижение влияния темной энергии на космическое расширение

Инструмент DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), созданный для исследования темной энергии, принес неожиданные результаты: данные, полученные при анализе спектров миллионов далеких галактик, показывают, что влияние темной энергии на расширение Вселенной, возможно, ослабевает со временем.
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