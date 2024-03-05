Экс-игрок "Челси" Лебёф раскритиковал Роналду за слова о Лиге 1

Бывший игрок "Челси" Франк Лебёф прокомментировал слова нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии национального французского первенства, объяснив, что это было сказано из-за аргентинского форварда Лионеля Месси.
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