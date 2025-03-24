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Царьград

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Загородные дома в Подмосковье подорожали

Загородные дома в Подмосковье подорожали

Самые дорогие жильё в Одинцово, Красногорске и Истре.Загородные дома в Подмосковье подорожали на 15% за год, достигнув средней стоимости 95,2 тыс.

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