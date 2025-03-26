"Известия": поколение зумеров является самым одиноким среди россиян

Почти каждый второй россиянин поколения зумеров испытывает одиночество. Об этом, ссылаясь на результаты опроса литературной платформы "Литнет" и приложения для знакомств Mamba, сообщает газета "Известия".
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