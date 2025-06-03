Пенсии госслужащим «Сириуса» будут выплачивать из бюджета территории

Члены Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 3 июня поддержали закон, согласно которому расходы на выплату и доставку пенсий за выслугу лет бывшим госслужащим федеральной территории «Сириус» будут покрываться за счет межбюджетных трансфертов из бюджета «Сириуса» в бюджет Социального фонда.