Страна и люди
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Страна и люди

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Число жертв обстрела Луганска со стороны ВСУ увеличилось до шести

Число жертв обстрела Луганска со стороны ВСУ увеличилось до шести

После удара украинских боевиков по жилому дому в Луганске и обрушению его подъезда число погибших жителей увеличилось до шести человек.

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