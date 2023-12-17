ВС РФ за сутки поразили позиции ВСУ в восьми поселениях на донецком направлении

РИАМО - 17 дек. Военнослужащие ВС РФ за прошедшие сутки поразили украинские позиции около восьми населенных пунктов на донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев в беседе с РИА Новости.
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