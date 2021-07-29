Происшествия

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В Иркутской области осужден сбытчик сильнейшего синтетического наркотика карфентанила

По версии следствия, в марте 2020 года 36-летний житель Иркутского района, ранее судимый за сбыт наркотических средств, действуя из корыстных побуждений, приобрел у неустановленного лица редкое для региона наркотическое средство – карфентанил, являющийся сильнейшим синтетическим наркотиком, весом около 4,2 грамма.

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