В Иркутской области осужден сбытчик сильнейшего синтетического наркотика карфентанила

По версии следствия, в марте 2020 года 36-летний житель Иркутского района, ранее судимый за сбыт наркотических средств, действуя из корыстных побуждений, приобрел у неустановленного лица редкое для региона наркотическое средство – карфентанил, являющийся сильнейшим синтетическим наркотиком, весом около 4,2 грамма.
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