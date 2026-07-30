Василий Прозоров: Киев купили за 146 тысяч рублей — так «Вечный мир» 1686 года навсегда изменил карту Европы

Что заставило Речь Посполитую в 1686 году отказаться от претензий на древнерусскую столицу? Почему первоначальные требования польских послов в 4 миллиона злотых удалось сбить до 146 тысяч рублей? Какие права получили жители Киева и духовенство по условиям «Вечного мира»? И почему в российских и польских архивных документах той эпохи отсутствует упоминание независимого государства Украина? История … Читать далее: https://govorit.