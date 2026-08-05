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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Беляев: «Российским пловцам на открытой воде не хватает международных стартов. Нам нужно понимание скоростей»

Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев высказался о выступлении россиян на чемпионате Европы в Париже.

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