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Иждивенцам погибшего и пострадавшим в результате пожара на «Евраз НТМК», положены выплаты от АО «АльфаСтрахование»

Иждивенцам погибшего и пострадавшим в результате пожара на «Евраз НТМК», положены выплаты от АО «АльфаСтрахование»

«Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам погибшего, а при их отсутствии ближайшим родственникам, и пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

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