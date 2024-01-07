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Яннис Адетокумбо столкнулся с Джабари Смитом и сел на паркет, схватившись за плечо

Яннис Адетокумбо столкнулся с Джабари Смитом и сел на паркет, схватившись за плечо

За 1:50 до финальной сирены при счете 97:105 грек на дриблинге пошел под кольцо. Джабари Смит («Хьюстон»), пытаясь остановить Адетокумбо, встретил его корпусом и «сыграл в тело».

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