В ДНР рассказали, что комплексы Patriot представляют проблему только в новейшей модификации

В Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики заявили, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, о передаче которых Украине объявили на текущей неделе США, представляют собой проблему только в новейшей модификации, передает ТАСС.
В Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики заявили, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, о передаче которых Украине объявили на текущей неделе США, представляют собой проблему только в новейшей модификации, передает ТАСС.
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