Лидер сборной России по плаванию: Условия МОК для участия в Олимпиаде – это выбор без выбора

Летом этого года во Франции пройдут Олимпийские игры, но эти соревнования по решению Международного олимпийского комитета (МОК), обвиняющего Россию в политизации спортивных мероприятий, будут не для всех спортсменов.
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