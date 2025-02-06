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Иркутск Сегодня

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14 новых автомобилей вручили пострадавшим на производстве в Приангарье

Отделение Социального фонда России по Иркутской области реализовало программу социальной поддержки граждан, пострадавших от производственных травм, выделив более 19,4 миллионов рублей на предоставление автомобилей Lada Granta четырнадцати жителям региона.

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