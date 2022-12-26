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Салах делит с Далглишем 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». У Мо на 238 матчей меньше

Салах делит с Далглишем 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». У Мо на 238 матчей меньше

Мохамед Салах сравнялся с Кенни Далглишем по количеству голов за «Ливерпуль». Со 172 голами Салах и Далглиш делят 7-е место в списке лучших бомбардиров клуба.

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