«Мотособака» – не так проста, как кажется

Мотобуксировщик – транспорт утилитарный, для решения узкого круга сугубо практических задач. Как правильно подходить к выбору мотобуксировщика, рассказывает Григорий Дупелев – конструктор с более чем 20-летним опытом проектирования и строительства этого типа техники.