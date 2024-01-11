«Мотособака» – не так проста, как кажется

Мотобуксировщик – транспорт утилитарный, для решения узкого круга сугубо практических задач. Как правильно подходить к выбору мотобуксировщика, рассказывает Григорий Дупелев – конструктор с более чем 20-летним опытом проектирования и строительства этого типа техники.
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