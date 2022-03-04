Варламов пропустил 4 шайбы от «Ванкувера». У него 5 поражений подряд и 12 в сезоне при 3 победах

Семен Варламов пропустил 4 шайбы в матче с «Ванкувером». «Айлендерс» проиграли «Кэнакс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ, российский вратарь нью-йоркцев отразил 34 броска из 38.
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