Израиль призвал признать КСИР террористической организацией

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал мировое сообщество признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией после победы Масуда Пезешкиана на президентских выборах в Иране, 7 июля соответствующее заявление он разместил с соцсети Х.
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