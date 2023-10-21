Красноярские власти захотели газифицировать районы края

Власти Красноярского края хотят газифицировать не только столицу региона, но и другие районы края. Эту тему 20 октября в Москве обсудил губернатор Михаил Котюков на встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.
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