Разлом индийской континентальной плиты — угроза глобального катаклизма? Ольга ВайленкоСогласно последним данным, индийская континентальная плита начала вертикальное раскалывание, смещаясь со скоростью до двух миллиметров в год в сторону Евразийской плиты.
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