Разлом индийской континентальной плиты — угроза глобального катаклизма? Ольга ВайленкоСогласно последним данным, индийская континентальная плита начала вертикальное раскалывание, смещаясь со скоростью до двух миллиметров в год в сторону Евразийской плиты.