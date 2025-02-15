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Новости Тамбова

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В Тамбове суд вынес приговор женщине за клевету на соседа

В Тамбове суд вынес приговор женщине за клевету на соседа

В Тамбове мировой судья вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в клевете. Так, судебным следствием было установлено, что 28 февраля 2024 года, тамбовчанка со своего телефона разместила в интернете заведомо ложные сведения о соседе, порочащие его честь и достоинство.

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