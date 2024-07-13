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Перепутали транзисторы: электроника зонда NASA Europa Clipper может не выдержать рад...

Перепутали транзисторы: электроника зонда NASA Europa Clipper может не выдержать рад...

Перепутали транзисторы: электроника зонда NASA Europa Clipper может не выдержать радиации у ЮпитераВ NASA сообщили, что силовые транзисторы в составе блока управления питанием зонда Europa Clipper не выдерживают ожидаемого уровня радиации.

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