Перепутали транзисторы: электроника зонда NASA Europa Clipper может не выдержать рад...

Перепутали транзисторы: электроника зонда NASA Europa Clipper может не выдержать радиации у ЮпитераВ NASA сообщили, что силовые транзисторы в составе блока управления питанием зонда Europa Clipper не выдерживают ожидаемого уровня радиации.
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