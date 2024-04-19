Apple готовится представить серию iPhone 16

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре этого года. Как и в прошлом году, в грядущем iPhone также ожидаются значительные обновления, и, согласно отчетам, в этом году основное внимание будет уделено возможностям камеры.
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