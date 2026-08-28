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Царьград

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Игорь Юшков: отказ Венесуэлы от ОПЕК может обвалить цены на нефть

Игорь Юшков: отказ Венесуэлы от ОПЕК может обвалить цены на нефть

Эксперт Игорь Юшков считает, что выход Венесуэлы из ОПЕК может негативно повлиять на цены на нефть. Несмотря на возможность Каракаса увеличить добычу, риски высоких затрат и низкой рентабельности остаются.

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