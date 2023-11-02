«Швабе» представит медицинские разработки в Азербайджане

Фото: «Швабе» Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» представит на Азербайджанской международной выставке Medinex-2023 фиброоптическую систему для фототерапии новорожденных и пульсоксиметр.
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