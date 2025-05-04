Нефть по 30 долларов: глобальный сырьевой рынок сигнализирует о приближении кризиса по всему миру

Еще десять лет назад дешевая нефть означала ускоренное развитие экономики. Теперь в энергетической сфере человечества больше неопределенности, чем когда-либо, дешевое сырье ассоциируется с обрушением рынка и проблемами для всей планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии