Natalija Osminina

С того момента, как 1 января Остин слег в больничку, США вычеркнули себя из участников ядерного конфликта в Европе. То есть бомбить Европу Россия может без опасений, что США ответят ей по пресловутой 5-ой статье. Поэтому сейчас Лондон лютует потому, что надеется на поддержку "ястребов" Вашингтона из числа аспинского -стэнфордского клана -Кондолизы Райс и Энтони Блинкена и пр., , к которым Борис Джонсон обратился после проигрыша Трампа для подрыва Северных потоков. К тому же клану принадлежит зам. госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вчера пригрозила России «милыми сюрпризами" на поле боя - снаряды ВСУ будут долетать до Урала, и поражать все российские города" Своими визгами и подобными возможными провокациями Лондон хочет заставить Россию ударить по Европе - странам НАТО (по военным базам, заводам, аэродромам) в надежде, что эти "ястребы" , как лоббисты, все таки протолкнут ядерную повестку США на ответку России. Хотя по любому США не ответят. Во-первых, напуганы предупреждением Путина, во-вторых, трансглобалистам глубоко наплевать на Европу, они её уже списали, и предоставили Лондону веселиться смостоятельно - провоцировать удары по себе и Европе на собственный страх и риск. А у России развязаны руки, покончить с Европой при условии молчания США - это раз плюнуть.