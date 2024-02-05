ПРОСТО О СЛОЖНОМ Не для кого не секрет, что Британия практически вечный соперник России. Но не стоит забывать, что равных британцам по политическим интригам в мире нет.
Последние маски сброшены. К чему призывает Лондон
Комментарии
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Natalija Osminina
С того момента, как 1 января Остин слег в больничку, США вычеркнули себя из участников ядерного конфликта в Европе. То есть бомбить Европу Россия может без опасений, что США ответят ей по пресловутой 5-ой статье. Поэтому сейчас Лондон лютует потому, что надеется на поддержку "ястребов" Вашингтона из числа аспинского -стэнфордского клана -Кондолизы Райс и Энтони Блинкена и пр., , к которым Борис Джонсон обратился после проигрыша Трампа для подрыва Северных потоков. К тому же клану принадлежит зам. госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вчера пригрозила России «милыми сюрпризами" на поле боя - снаряды ВСУ будут долетать до Урала, и поражать все российские города" Своими визгами и подобными возможными провокациями Лондон хочет заставить Россию ударить по Европе - странам НАТО (по военным базам, заводам, аэродромам) в надежде, что эти "ястребы" , как лоббисты, все таки протолкнут ядерную повестку США на ответку России. Хотя по любому США не ответят. Во-первых, напуганы предупреждением Путина, во-вторых, трансглобалистам глубоко наплевать на Европу, они её уже списали, и предоставили Лондону веселиться смостоятельно - провоцировать удары по себе и Европе на собственный страх и риск. А у России развязаны руки, покончить с Европой при условии молчания США - это раз плюнуть.
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8 час.
Валерий Каулин
Действительно просто, даже очень, о сложном! Я бы начал этот текст чуть иначе. "Ни для кого не секрет, ..."! И ещё совет автору. Не надо расставлять запятые везде, где Вам хочется! Что до британцев, так их руководители, неоднократно доказавшие свою никчёмность, просто забыли, что они живут на острове! Исчезновение этого острова остальной мир даже заметит не сразу. И многие в мире будут удовлетворены.
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8 час.
Natalija Osminina
Так Лондон же ответственнен за целую валютную зону из числа западных стран. Когда ЕС распадется,- должны быть смотрящие. Иначе будет хаос. А истерики Лондона - это их торговля за зоны влияния в Европе.
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5 час.
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