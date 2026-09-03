Психолог объяснила, как начать новую жизнь после 50 лет и не наломать дров

После пятидесяти лет начинать новую жизнь не поздно, но делать это надо с умом. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова советует не рубить с плеча, а внедрять изменения через маленькие шаги.
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