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Аргументы недели

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Психолог объяснила, как начать новую жизнь после 50 лет и не наломать дров

Психолог объяснила, как начать новую жизнь после 50 лет и не наломать дров

После пятидесяти лет начинать новую жизнь не поздно, но делать это надо с умом. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова советует не рубить с плеча, а внедрять изменения через маленькие шаги.

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