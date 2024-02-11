Командующий группировкой «Таврия» Тарнавский: Принято решение о введении в Авдеевку дополнительных резервов

Украинские войска отступать из Авдеевки не намерены, несмотря на сложившуюся критическую ситуацию. По словам командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, принято решение о ведении в город дополнительных резервов.
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