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Крутой на примере Славгородского района рассказал о приоритетах развития юго-востока Могилевской области.

Крутой на примере Славгородского района рассказал о приоритетах развития юго-востока Могилевской области.

8 октября, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время посещения Славгородского района на конкретном примере рассказал о действии программы по развитию юго-востока Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

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