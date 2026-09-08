Минобороны показало кадры взятия Долгенького и Березников в Харьковской области. Как ранее сообщала «Русская Весна», подразделения группировки войск «Север» установили контроль ещё над двумя населёнными пунктами в Харьковской области.
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