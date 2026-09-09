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Татар-информ

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В Татарстане ожидают роста реальных зарплат на 2,4% в 2027 году

В Татарстане ожидают роста реальных зарплат на 2,4% в 2027 году

Заместитель премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов представил прогноз социально-экономического развития республики на 2027–2029 годы.

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