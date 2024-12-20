В галерее «Синара Арт» стартовал выставочный проект «Пересечения»

В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» стартовал крупный выставочный проект под названием «Пересечения», который освещает деятельность галереи и Фонда поддержки культурных инициатив «Синара» за последние годы.
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