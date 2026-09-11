Причина долголетия Зеленского

Сообщение, что самолет с Владимиром Зеленским на борту вечером в среду едва не столкнулся с российским беспилотником в небе над Молдавией, быстро облетело новостные ленты информационных агентств Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ О самом инциденте сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, с которым Зеленский встретился в Осло.
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