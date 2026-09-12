На Украине нашли способ собрать миллиарды на защиту бизнеса от военных рисков Украинское правительство обсуждает идею поднять налог на доб.
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