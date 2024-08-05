СВР: Вашингтон готовит проект по изоляции России в мировом спорте

США планируют провести кампанию по «изоляции» России в мировом спортивном движении, в частности, были подготовлены расследования о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в дисциплинах, где наша страна традиционно лидирует.
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