Больной на всю голову. Новый президент Аргентины.

Неплохая страна была Аргентина. Жаль только, что кончилась. Протрезвеют, конечно, но страны-то уже не будет...

Секушин Леонид

Да хрен с ней, с Аргентиной! Пусть делают, что хотят! Нам собой надо заниматься ни на кого не надеясь, нет у нас друзей и союзников, а только временные попутчики и прихлебатели, только о своих интересах думающие!