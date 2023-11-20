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Больной на всю голову. Новый президент Аргентины.

Больной на всю голову. Новый президент Аргентины.

Победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей, выступающий против вступления страны в БРИКС, сообщает кандидат от правящей партии Серхио Масса.

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Комментарии
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V K
Неплохая страна была Аргентина. Жаль только, что кончилась. Протрезвеют, конечно, но страны-то уже не будет...
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10 час.
Кошмар
Ты ничего не путаешь?  Одна Бразилия больше Аргентины почти в 3 раза.😀
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8 час.
Секушин Леонид
Да хрен с ней, с Аргентиной! Пусть делают, что хотят! Нам собой надо заниматься ни на кого не надеясь, нет у нас друзей и союзников, а только временные попутчики и прихлебатели, только о своих интересах думающие!
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6 час.

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