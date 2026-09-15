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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее – нет выходок, понтов, которые он устраивает. Играют футболисты, какая разница, кому на бровке стоять»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой  заявил, что дисквалификация Андрея Талалаева не сказывается на игре «Балтики».

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