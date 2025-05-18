Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Прокуратура выясняет обстоятельства смертельной аварии на трассе М-8 "Холмогоры".Сергиево-Посадская взяла под контроль установление обстоятельств серьёзного ДТП, которое произошло накануне на 87-м километре трассы М-8 "Холмогоры".
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