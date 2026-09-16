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ВЕСТИ КРЫМ

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В Бахчисарайском районе проверили качество благоустройства общественных территорий

В Бахчисарайском районе проверили качество благоустройства общественных территорий

Ваш браузер не поддерживает видео. Прогулочные пространства, площадки для отдыха и зелёные зоны Бахчисарайского района — под пристальным контролем общественников.

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