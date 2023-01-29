В «Аэрофлоте» рассказали о планах увеличить долю отечественных самолетов

«Аэрофлот» планирует, что к 2030 году его парк на 70% будет состоять из российских самолетов. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Александровский, слова которого 30 января приводятся в презентации компании, представленной журналистам.
«Аэрофлот» планирует, что к 2030 году его парк на 70% будет состоять из российских самолетов. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Александровский, слова которого 30 января приводятся в презентации компании, представленной журналистам.
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