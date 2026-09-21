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Генменеджер «Нью-Джерси»: «Наша сила – в глубине состава. В этом сезоне в команде нет 4-й тройки. У нас как бы 2 первых и 2 вторых звена»

Генеральный менеджер « Нью-Джерси » Санни Мехта считает, что сейчас у команды очень глубокий состав.  «Наша сила – в глубине состава, и я сейчас не говорю об игроках, которые не в основе.

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