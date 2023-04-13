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В Хабаровском крае сотни магазинов фиксируют надбавки на социально значимые продукты

В Хабаровском крае сотни магазинов фиксируют надбавки на социально значимые продукты

В Хабаровском крае продолжается работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты, включая макаронные изделия, крупы, молоко, хлеб, овощи "борщевой" группы и другие.

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