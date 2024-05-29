Украинские военкомы поджидают молодых отцов у родильных домов и детских садов

Сотрудники украинских военкоматов похищают призывников во все более экзотических местах.Члены подпольной пророссийской организации "Дозор" начали фиксировать дежурство патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК, частный аналог военкомата – при.
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