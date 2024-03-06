📣 Сегодня проведут плановую проверку систем оповещения С 10:40 до 12:00 по всему Краснодарскому краю включат сирены оповещения.
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📣 Сегодня проведут плановую проверку систем оповещения С 10:40 до 12:00 по всему Краснодарскому краю включат сирены оповещения.