Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белевский
    "Глава Боливарианской республики не раз высказывал желание отдать дань уважения подвигу советского народа в борьбе с ...Израиль не откаже...
  • Егор П
    чтото больно темный и мелкий для гризли. больше на черного медведя похож.Фермер надел кост...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну,да..."Благими намерениями вымощена дорога в Ад". А "наш"автор спекулирует  якобы миром(даже переговорами) или же н...Если мы получим...

РПЦ о запрете насилия в интернете  

РПЦ о запрете насилия в интернете  

Тимофеев Николай Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ предложила запретить регистрацию аккаунтов детей до 16 лет в социальных сетях и на интернет-площадках, которые не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх