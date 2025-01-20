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Вечерний Новосибирск

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Срок выплат увеличенных детских пособий новосибирцам в 2025 году назвали в СФР

Срок выплат увеличенных детских пособий новосибирцам в 2025 году назвали в СФР

С января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в регионе вырос на 2 тысячи 61 рубль. Теперь минимальный набор продуктов и средств гигиены, оплата транспорта, ЖКУ и прочих услуг обойдется новосибирцам в 17 378 рублей в месяц.

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